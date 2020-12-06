Дата выхода Halo Infinite — главный шутер 2021 года

Совсем скоро.

Брюс Томас (Bruce Thomas), актер захвата движений Мастера Чифа (начиная с Halo 4), заявил, что Halo Infinite уже полностью готова.

По его словам, релиз долгожданного шутера состоится весной 2021 года.

«Работы над игрой завершены. Если, конечно, разработчики не планируют добавить в нее что-то еще. Насколько мне известно, Halo Infinite готова к выходу весной 2021 года».

Судя по всему, сейчас авторы заняты исправлением ошибок и отловом багов.

Впрочем, надо понимать, что официальной даты выхода проект по-прежнему не имеет. Кроме того, мы знаем, что на мероприятии The Game Awards 2020 игру совершенно точно не покажут.

Halo Infinite готовится для консолей Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X, а также для ПК.

В ожидании новой Halo рекомендуем сыграть в предыдущие части. Например, в Halo 5: Guardians. У нее отличный сюжет и современная графика.

Источник: ScreenRant

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