Дата выхода и характеристики Xiaomi Mi 11 Lite

Свежая утечка.

Глобальный релиз флагмана Xiaomi Mi 11 состоится 8 февраля. Приглашения на мероприятие уже разосланы крупным IT-изданиям.

Вместе с международной версией Mi 11, вероятно, будут анонсированы Mi 11 Pro и Mi 11 Lite. Последняя модель особенно интересна. Она бюджетная и по деньгам доступная многим.

К счастью, активизировались китайские инсайдеры. Они раскрыли ключевые характеристики Mi 11 Lite до презентации.

Если верить информаторам, гаджет оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 755G. Платформа еще не представлена официально. Предполагается, что процессор создан по технологии 5 нм и поддерживает 5G.

Звучит достоверно. Например, Snapdragon 750G и Snapdragon 765G работают в сетях 5 поколения. Snapdragon 755G принадлежит к этой же серии.

Также Mi 11 Lite приписывают тыльную камеру с основным датчиком на 64 МП. Ожидается перископический зум с пятикратным увеличением.

Что касается экрана, стоит надеяться на панель OLED. С небольшим круглым вырезом под фронтальный объектив. Есть намек на высокую частоту обновления дисплея.

Насколько источники точны? Скоро узнаем. До 8 февраля осталась неделя.

Источник: techradar.com

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