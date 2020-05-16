Дата выхода iOS 13.5 раскрыта

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Apple завершает разработку и тестирование iOS 13.5 — пятого крупного обновления для операционной системы iOS 13. Финальная версия iOS 13.5 будет выпущена во вторник, 19 мая. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на собственные источники.

В iOS 13.5 будут исправлены различные ошибки, обнаруженные в предыдущих версиях iOS 13. В частности, iOS 13.5 устранит редкую проблему, из-за которой некоторые iPhone под управлением iOS 13.4 и iOS 13.4.1 могли разряжаться быстрее обычного. На эту проблему ранее жаловались пользователи на официальном форуме Apple.

Также Apple исправит в iOS 13.5 нашумевшую уязвимость в приложении «Почта», которая, как выяснили специалисты по безопасности компании ZecOps, существует около 10 лет. Эксперты установили, что уязвимости подвержены все версии iOS. Согласно оценкам специалистов, под угрозой находятся все когда-либо проданные iPhone, число которых составляет более 900 миллионов штук.

После обновления до iOS 13.5 пользователи iPhone могут ожидать небольшого повышения производительности. Увеличение скорости работы iPhone под управлением iOS 13.5 доказали сравнения бета-версий прошивок с iOS 13.4.1. Кроме этого, об ускорении прошивки рассказали бета-тестеры.

Источник: Twitter.

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