Дата выхода iOS 14 и все её фишки

Прошивка будет доступна 16 сентября 2020.

На осенней презентации Apple глава компании Тим Кук анонсировал дату официального релиза прошивки iOS 14 и это будет 16 сентября.

Что нового в iOS 14

Мы собрали для вас ссылки на все наши материалы по iOS 14, начиная от полного обзора и заканчивая крутыми и скрытыми фишками.

Обновиться смогут все владельцы Айфонов, начиная с моделей SE, 6s, 6s+ и до самых последний моделей 20-го года.

Прошивки для iPad, Apple Watch и Apple TV можно будет обновить до версий iPadOS 14, watchOS 7 и tvOS 14 также во вторник 16-го сентября.

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