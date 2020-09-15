Дата выхода iOS 14 и все её фишки
Прошивка будет доступна 16 сентября 2020.
На осенней презентации Apple глава компании Тим Кук анонсировал дату официального релиза прошивки iOS 14 и это будет 16 сентября.
Что нового в iOS 14
Мы собрали для вас ссылки на все наши материалы по iOS 14, начиная от полного обзора и заканчивая крутыми и скрытыми фишками.
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Обновиться смогут все владельцы Айфонов, начиная с моделей SE, 6s, 6s+ и до самых последний моделей 20-го года.
Прошивки для iPad, Apple Watch и Apple TV можно будет обновить до версий iPadOS 14, watchOS 7 и tvOS 14 также во вторник 16-го сентября.
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Завтра заценим !!! Надеюсь 🤞 без багов и высаживания АКБ будет