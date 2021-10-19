Дата выхода iOS 15.1 — 25 октября. Это официально!
В этот же день выйдут iPadOS 15.1, watchOS 8.1, tvOS 15.1 и macOS Monterey.
25 официально выйдет iOS 15.1, но нового в ней не так уж и много. Полный список нововведений и изменений в iOS 15.1 смотрите здесь.
Между тем Эппл прекратила подписывать прошивку iOS 15.0.1 и это значит, что вернуться к ней уже нельзя. Но зато по прежнему можно сделать откат на прошивку iOS 15.0.2.
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