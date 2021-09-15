Дата выхода iPadOS 15, watchOS 8 и tvOS 15 — 20 сентября 2021
Вслед за iOS 15.
Как и iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и tvOS 15 выпустят 20 сентября. Но уже сейчас участники программы бета-тестирования Apple могут скачать Release Candidate версии всех купертиновских ОС. RC — последние тестовые прошивки, которые от финальных ОС традиционно не отличаются.
iPadOS 15 RC это та же iOS 15 RC, только адаптированная для планшетов iPad. Особых изменений с предыдущей бетой нет, лишь повышена производительности и устранены баги, обнаруженные ранее. Можно смело качать.
watchOS 8 RC тоже практически лишена ошибок и прекрасно работает на всех поддерживаемых смарт-часах Apple Watch Series.
tvOS 15 для медиаплеера Apple TV скачивается по воздухе и, скорее всего, будет полностью идентична финальной tvOS 15.
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