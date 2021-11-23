В РФ дефицит iPhone 13 — люди раскупают iPhone 11 и iPhone 12
Пишет ТАСС.
В РФ наблюдается дефицит новых айфонов. Тот же топовый Айфон 13 Про Макс с накопителем на 128 ГБ и в голубой расцветке придется ждать 2-3 недели. А в некоторых магазинах, так и вовсе, до 2 месяцев. Есть проблемы и с некоторыми моделями Айфон 12.
Так, в Apple re:Store в наличии можно найти лишь Айфон 13 на 512 ГБ.
Из-за дефицита гаджетов из модельного ряда Айфон 13, растет спрос на смартфоны поколений Айфон 11 и 12. Берут их активно. Одна из причин: снижение стоимости.
Напомним, что сейчас Apple занимает третье место по продажам в РФ. Компания уступает Xiaomi и Samsung. Аналитики считают, что в скором времени Apple скатится на четвертую позицию, а ее место займет Realme.
- У iPhone 12 и iPhone 12 Pro обнаружен брак — ремонт будет бесплатным
- Вот, что умеет камера iPhone 13 Pro — известный режиссер снял рекламу на смартфон
- iPhone 14 Max: дата выхода, цена, характеристики
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.