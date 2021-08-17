День знаний с HONOR — скидки до 20 000 рублей

Выгодно.

Компания HONOR сообщает о запуске новой акции в честь Дня знаний. «День знаний с HONOR» проводится в преддверии нового учебного года, который стартует 1 сентября. HONOR проводит масштабную распродажу с 17 августа по 13 сентября. В эти дни гаджеты бренда можно приобрести с большими скидками, вплоть до 20 000 рублей.

Подробнее о скидках читаем на специальной странице в официальном интернет-магазина компании.

А вот примеры того, что можно взять с большой скидкой:

HONOR MagicBook Pro с процессором Intel Core i5-10210U , 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ (на этот лэптоп распространяется максимальная скидка в размере 20 тысяч рублей).

, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ (на этот лэптоп распространяется максимальная скидка в размере 20 тысяч рублей). HONOR MagicBook 14 с Intel Core i7-1165G7 , 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ предлагается со скидкой в сумме 10 тысяч рублей.

, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ предлагается со скидкой в сумме 10 тысяч рублей. HONOR MagicBook 14 с чипом Intel Core i5-1135G7 , 8 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ стал дешевле на 7 тысяч рублей.

, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ стал дешевле на 7 тысяч рублей. HONOR MagicBook 15 с Intel Core i5-1135G7 , 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ подешевле на 8 тысяч рублей.

, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ подешевле на 8 тысяч рублей. HONOR MagicBook X 14, MagicBook X 15 также предлагаются со скидками в размере 5 и 7 тысяч рублей.

также предлагаются со скидками в размере 5 и 7 тысяч рублей. HONOR MagicBook Pro на базе AMD Ryzen 5 4600H подешевел а 6 тысяч рублей.

Да, все эти ноутбуки могут обновляться до Windows 11 в будущем.

Что еще?

Скидка на смарт-часы HONOR Watch GS Pro (минус 3 тысяч).

Скидка на смарт-часы HONOR Watch ES (минус 1 тысяча).

Скидка на смарт-часы HONOR MagicWatch 2 (минус 1 тысяча).

Скидка на фитнес-трекеров HONOR Band 6 (минус 500 рублей).

Наушники HONOR Magic Earbuds (минус 3 тысячи рублей).

Смартфон HONOR 10X Lite (скидка в размере 1 тысячи рублей).

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