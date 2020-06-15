Депутаты предложили разблокировать Telegram в России

Законопроект внесен в Госдуму.

Депутаты партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о разблокировке мессенджера Telegram, который был запрещен в России весной 2018 года. В пояснительной записке утверждается, использование мессенджера в России является законным и его дальнейшая блокировка нецелесообразна.

В предложенном законопроекте отмечается, что разблокировке должны подлежать некоторые ресурсы, способные информировать население в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, депутаты предлагают снять ограничения с ресурсов, которые являются основными источниками получения информации для представителей власти.

Ранее депутаты «Справедливой России» направляли законопроект о разблокировке Telegram премьер-министру Михаилу Мишустину. По словам авторов проекта, Telegram работает у большинства российских пользователей без использования обходных средств. Они подчеркнули, что дальнейшая блокировка мессенджера наносит ущерб престижу государственной власти в России, а не Telegram.

В начале июня создатель Telegram Павел Дуров поддержал идею о разблокировке мессенджера. Он заявил, что снятие ограничений позволило бы 30 миллионам пользователям мессенджера в России использовать его более комфортно.

Источник: duma.gov.ru.

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