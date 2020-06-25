Депутаты предложили разрешить россиянам получать сотовые номера в собственность

И даже передавать их по наследству.

Депутаты от партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о закреплении права собственности граждан на телефонные номера. Согласно документу, россияне смогут закреплять за собой номера, в том числе для передачи по наследству. По словам депутатов, эта инициатива должна помочь решению проблем, с которыми сталкиваются владельцы онлайн-бизнеса и каналов в соцсетях и мессенджерах.

В настоящее время номера не принадлежат абонентам, подчеркнули депутаты. Из-за этого у некоторых абонентов возникают трудности. Например, если человек ведет группу в социальной сети или занимается онлайн-бизнесом. В таких случаях при потере абонентского номера, пользователь рискует потерять доступ к учетной записи и понести финансовые убытки.

Согласно законопроекту, абоненты российских операторов смогут получать номера в собственность. Для этого им потребуется оформить дополнительную услугу, которая будет платной. Оплачивая услугу, абонент сможет распоряжаться номером телефона как своей собственностью, в том числе передавать его по наследству. Услуга будет автоматически отключаться, если абонент не вносит плату более шести месяцев.

Источник: gov.ru.

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