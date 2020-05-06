Дешевая модель? Новые AirPods на подходе
Ждем уже скоро!
Apple подготовила новые устройства к выпуску. По словам зарекомендовавшего себя инсайдера Джона Проссера, компания планирует выпустить новые беспроводные наушники AirPods и новый моноблок iMac в ближайшее время.
Проссер отметил, что еще неанонсированные устройства Apple фактически готовы к отгрузке. Компания может показать и запустить их в продажу в любое время. Однако конкретную дату релиза новинок его источники пока не выяснили.
Также Проссер подчеркнул, что непонятно, о какой модели AirPods идет речь. Название наушников неизвестно, только кодовая модель. Не исключено, что Apple собирается выпустить более дешевые наушники AirPods, слухи о которых появлялись ранее.
Apple может представить новые устройства на анонсированной ранее конференции WWDC 2020. Открывающая конференцию презентация состоится 22 июня. Главной темой презентации станет новая операционная система iOS 14.
Источник: Twitter.
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