Дешевая версия консоли нового поколения Xbox Series X подтверждена

Осталось дождаться анонса.

Компания Microsoft разрабатывает удешевленную версию консоли нового поколения Xbox Series X. Консоль получит название Xbox Series S и будет привлекать покупателей высокой производительностью и поддержкой всех новейших игр, но при этом уменьшенной ценой по сравнению с основной версией консоли.

По словам данных источника издания Windows Central, разработчики игр в первую очередь ориентируются на упрощенную консоль Xbox Series S. Разработчики не комментируют, давала ли сама компания Microsoft такую рекомендацию, но журналисты предполагают, что это именно так.

Microsoft видит низкую цену консоли Xbox Series S ее основным козырем и преимуществом для покупателей, подчеркнул источник. Консоль может оказаться особенно популярной в связи с тем, что Sony, как ожидается, готовит только одну версию консоли PlayStation 5.

Дата анонса Xbox Series S на текущий момент неизвестна.

Источник: WC.

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