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Дешевле, чем вы думаете. Названа вероятная цена iPhone 12

25 Апр, 2020

Дешевле, чем вы думаете. Названа вероятная цена iPhone 12

Отличные новости!

Apple не будет поднимать цены на iPhone нового поколения, в том числе из-за сложной ситуации в мире. Как сообщило корейское издание The Elec со ссылкой на аналитиков компании UBI Research, стоимость самого компактного из новых смартфонов Apple, 5,4-дюймового iPhone 12, составит $699 за базовую модель по аналогии с iPhone 11.

Дешевле, чем вы думаете. Названа вероятная цена iPhone 12

6,1-дюймовый iPhone 12 Plus будет продаваться по цене от $749, выяснили инсайдеры. Цена флагманских 6,1-дюймового iPhone 12 Pro и 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max составит $999 и $1099 соответственно.

Также источники подтвердили, что все новые модели iPhone будут оснащены OLED-экранами. У Apple возникли трудности с поставками OLED-дисплеев, в связи с чем компания пытается найти новых производственных партнеров. Проблемы с поставками могут привести к тому, что некоторые новые модели iPhone будут запущены в продажу с опозданием.

О том, что Apple может разделить старт продаж новых моделей iPhone ранее сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо. По его словам, главной причиной этого является то, что Apple приходится работать над смартфонами удаленно.

Источник: The Elec.

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