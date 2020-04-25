Дешевле, чем вы думаете. Названа вероятная цена iPhone 12

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Apple не будет поднимать цены на iPhone нового поколения, в том числе из-за сложной ситуации в мире. Как сообщило корейское издание The Elec со ссылкой на аналитиков компании UBI Research, стоимость самого компактного из новых смартфонов Apple, 5,4-дюймового iPhone 12, составит $699 за базовую модель по аналогии с iPhone 11.

6,1-дюймовый iPhone 12 Plus будет продаваться по цене от $749, выяснили инсайдеры. Цена флагманских 6,1-дюймового iPhone 12 Pro и 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max составит $999 и $1099 соответственно.

Также источники подтвердили, что все новые модели iPhone будут оснащены OLED-экранами. У Apple возникли трудности с поставками OLED-дисплеев, в связи с чем компания пытается найти новых производственных партнеров. Проблемы с поставками могут привести к тому, что некоторые новые модели iPhone будут запущены в продажу с опозданием.

О том, что Apple может разделить старт продаж новых моделей iPhone ранее сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо. По его словам, главной причиной этого является то, что Apple приходится работать над смартфонами удаленно.

Источник: The Elec.

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