Дешево и компактно. Смарт-колонка HomePod mini на подходе

Надеемся на поддержку русского.

Apple планирует выпустить компактную и недорогую «умную» колонку HomePod mini позже в этом году. По информации эксперта Bloomberg Марка Гурмана, на это указали последние действия Apple.

В первую очередь, Apple предложила сотрудникам компании возможность покупки HomePod со скидкой 50% в количестве 10 штук. Прежде сотрудники Apple могли купить с такой скидкой до двух смарт-колонок. Это указывает на желание Apple избавиться от оставшихся запасов HomePod первого поколения перед запуском новых моделей.

Кроме этого, HomePod перестала быть доступной для покупки в ряде стран. В интернет-магазине Apple отмечается, что устройство полностью распродано. Обычно так происходит перед запуском нового устройства Apple, которое заменяет собой предыдущее.

Слухи о том, что Apple разрабатывает компактную и более дешевую версию HomePod впервые появились в прошлом году. Ожидается, что цена новой колонки составит менее $100. Будет ли HomePod mini поддерживать русский язык на текущий момент неизвестно.

Анонс HomePod mini может состояться на конференции WWDC 2020.

Источник: MR.

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