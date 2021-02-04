Дешевый Huawei P40 4G заказывали? Будет!

То, что надо.

Компания Huawei в ближайшем будущем может выпустить недорогую версию своего смартфона Huawei P40. От дорогого собрата он будет отличаться отсутствием 5G. Аппаратной основой новинки станет немного измененный чипсет Kirin 990 4G. У него нет модема для мобильных сетей пятого поколения (а нам в РФ он и не нужен) и чуть более низкие частоты, чем у Kirin 990 5G.

В остальном Huawei P40 4G будет точно таким же, как и P40 5G. А это значит — феноменальная камера (даже круче, чем у новых айфонов), невероятный зум, изумительный дисплей и стильный корпус.

Девайс уже прошел сертификацию TENAA. Так что ждем презентации в ближайшее время.

Источник: ITHome

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