Дешевый клон AirPods 3 за $49 сравнили с AirPods Pro

Интересно.

AirPods 3 должны представить совсем скоро. Предполагается, что внешне они будут напоминать AirPods Pro. Клоны новых наушников уже появились в продаже. И сегодня энтузиаст с канала EverythingApplePro решил сравнить клон за 49 долларов с настоящими AirPods Pro.

Речь идет о модели под названием Air60 TWS.



Конечно же, копия не дает такого звучания, как премиальные AirPods Pro. Глупо было бы ожидать обратного. Но качество клона все равно весьма высокое.

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