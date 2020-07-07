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Детские выплаты пошли на смартфоны

7 Июл, 2020

Детские выплаты пошли на смартфоны

Такие дела.

Часть денег, выплаченных в качестве поддержки семей с детьми, была потрачена на смартфоны. Как сообщили независимые региональные розничные сети электроники, в первые дни июня и июля произошел резкий всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей. По словам источников, продажи оказались практически на уровне предновогодних.

Детские выплаты пошли на смартфоны

Инсайдеры издания «Коммерсантъ» связывают покупательский ажиотаж с выплатами на детей, которые были сделаны россиянам. 11 мая президент Владимир Путин объявил о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Тогда Путин заявил, что в современных условиях на фоне сложной эпидемиологической обстановки в России, необходимо поддержать людей напрямую.

О большом росте продаж бюджетных смартфонов в России сообщили и в компании GfK. Согласно обнародованным данным, наибольший прирост продаж произошел в первую неделю июня. Число покупок смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей выросло сразу на 48%.

Крупные ритейлеры подтвердили, что в начале июня произошел всплеск покупательской активности. В «Билайне» сообщили о повышении продаж смартфонов стоимостью до 5 тысяч рублей сразу на 74%. Схожий рост продаж был зафиксирован в МТС. Ритейлеры назвали одними из ключевых причин повышенного спроса снижение трат россиян на отдых и открытие торговых центров после карантина.

Источник: Ъ.

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