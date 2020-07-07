Детские выплаты пошли на смартфоны

Такие дела.

Часть денег, выплаченных в качестве поддержки семей с детьми, была потрачена на смартфоны. Как сообщили независимые региональные розничные сети электроники, в первые дни июня и июля произошел резкий всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей. По словам источников, продажи оказались практически на уровне предновогодних.

Инсайдеры издания «Коммерсантъ» связывают покупательский ажиотаж с выплатами на детей, которые были сделаны россиянам. 11 мая президент Владимир Путин объявил о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Тогда Путин заявил, что в современных условиях на фоне сложной эпидемиологической обстановки в России, необходимо поддержать людей напрямую.

О большом росте продаж бюджетных смартфонов в России сообщили и в компании GfK. Согласно обнародованным данным, наибольший прирост продаж произошел в первую неделю июня. Число покупок смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей выросло сразу на 48%.

Крупные ритейлеры подтвердили, что в начале июня произошел всплеск покупательской активности. В «Билайне» сообщили о повышении продаж смартфонов стоимостью до 5 тысяч рублей сразу на 74%. Схожий рост продаж был зафиксирован в МТС. Ритейлеры назвали одними из ключевых причин повышенного спроса снижение трат россиян на отдых и открытие торговых центров после карантина.

Источник: Ъ.

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