Девушка заказала iPhone 12 Pro Max, а получила кирпич — ее хотели выставить виноватой

Вот так бывает.

Девушка по имени Оливия Паркинсон заказала топовый iPhone 12 Pro Max через сервис Virgin Media. Когда заветный флагман пришел к ней в фирменной упаковке, ее удивлению не было предела, когда внутри она обнаружила не айфон, а тротуарную плитку, к тому же треснувшую.

Более того, изначально в Virgin Media решили, что виноват клиент — якобы девушка пытается обмануть честную компанию и заполучить деньги или еще один айфон. Доставкой занималась компания Yodel, представители которой подтвердили, что доставили посылку от Virgin Media в том виде, в каком получили от нее.

UPDATE: @virginmedia are making me liable to pay for the phone that I haven’t received so please retweet this so I can get some help. DO NOT USE THIS COMPANY OR DELIVERY SERVICE. Images below will show what I ‘purchased’ from them, disgusting companies. @YodelOnline pic.twitter.com/LC9PNI0awX — liv (@l1vparkinson) April 30, 2021

Где-то (возможно, что это произошло на складе) iPhone 12 Pro Max вытащили, заменив его на плитку. В Virgin Media провели расследование (но уже после того, как Оливия попросила помощи у общественности в твиттере), в ходе которого подтвердили, что жертвой является Оливия. Ей вернули деньги.

Но госпожа Паркинсон осталась недовольна — ей не понравилось, как к ней отнеслись в Virgin Media, пытаясь изначально выставить ее саму виноватой.

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