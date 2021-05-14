Динамики в iPhone и iPad станут качественнее и громче

Новый патент Apple.

Не устраивает громкость динамиков iPhone и iPad? Возможно, что Apple это скоро исправит.

Компания подала интересную заявку в Управление по патентам и товарным знакам США. Apple придумала простой способ улучшить звук своих гаджетов.

Разговорные динамики получат “высокопористое акустически активное покрытие”. Его нанесут на внутренние полости.

Нововведение повысит качество и мощность звучания. Физически увеличивать размер компонентов не понадобится (что привело бы к утолщению iPhone и iPad).

Когда технологию внедрят – неизвестно.

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