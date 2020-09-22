Disney+ отложил выход популярного сериала “Сокол и зимний солдат”

Новая дата выхода – 2021 год.

Cтриминговый сервис Disney+ во второй раз перенес выход сериала Marvel “Сокол и зимний солдат” на 2021 год. Изначально его должны были выпустить летом 2020 года, а затем – в сентябре. Съемки откладывались несколько раз из-за пандемии коронавируса.

Представители Disney никак не прокомментировали ситуацию, однако на официальном сайте сервиса датой выхода указан 2021 год. Более того, сериал не упоминается в ролике с новинками 2020 года.

Однако поклонники киновселенной Marvel стараются не огорчаться: компания обещала выпустить мини-сериал “ВандаВижен” до конца этого года. Сюжет рассказывает о семейной паре, которая начинает понимать, что их жизнь не совсем то, что им кажется.

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