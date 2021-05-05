Disney создала настоящий световой меч. Выглядит круто
Его можно будет купить.
Одна из главных фишек вселенной Star Wars – световые мечи. Многие хотели бы иметь такой. Увы, земные технологии до подобного не дошли.
Все, что предлагается – игрушки. Трубки со светодиодами. Когда они не светятся, превращаются в обычную палку.
Disney изобрела кое-что покруче. Инженеры компании придумали действительно впечатляющую конструкцию.
Новинка максимально напоминает аналог из Star Wars. В выключенном состоянии – это рукоять, без лезвия. Последнее выдвигается при нажатии на кнопку.
Лезвие появляется уже горящим – со знакомым звуковым эффектом. Смотрится великолепно – как в кино. Только изобретение Disney реальное, не компьютерная графика.
Принцип действия не раскрывается. Меч разработан для Disney Star Wars: Galactic Starcruiser – тематического отеля в стиле “Звездных войн”. Заведение откроется в 2022 году.
Тогда же – по слухам – оружие джедая поступит в продажу. Ориентировочная цена – $200.
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