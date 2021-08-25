Дисплей Apple Watch Series 7 увеличится — ждем версии на 41 и 45 мм

Новые размеры.

Компания Apple решила изменить размер новых Apple Watch Series. На этот раз в продажу поступят версии с корпусом на 41 и 45 мм. Раньше было 40 и 44 мм. А еще раньше (до 2018 года) и того меньше — 38 и 42 мм.

С чем связано? С увеличением экрана. Приятная новость — со старыми ремешками совместимость сохранят.

Предполагается, что Apple Watch Series 7 покажут вместе с линейкой iPhone 13 в сентябре.

Из ожидаемых нововведений: улучшенные датчики (ЧСС, SpO2 и так далее), более мощная начинка, корпус в стиле iPhone 12 с прямоугольными краями.

Чего не будет? Сенсора измерения давления, датчика определения сахара в крови, гигантской автономности.

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