Дисплей и челка у iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max

Внешний вид не сильно изменился.

В сентябре 2022 Apple анонсирует, а затем и объявит даты выхода новых Айфонов 2022: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Чем ближе дата презентации iPhone 14, тем больше раскрывается информации о новых моделях. Если вспомнить предыдущие годы, то перед презентацией новых Айфонов о них уже было известно практически все. Разве что за исключением цены и точной даты начала продаж. С Айфонами 14 история повторяется. Цены на iPhone 14 прикинем в следующих темах.

В 2022 году Apple выпустит 4 смартфона с приставкой 14 — iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Модели с приставкой mini, то есть iPhone 14 mini в этом году не будет.

Какая « челка » будет у новых iPhone 14

Базовый iPhone 14 с диагональю дисплея 6,1 дюйма имеет такую же « челку » , как и модели iPhone 13.

челку , как и модели iPhone 13. iPhone 14 Pro с диагональю экрана 6,1 дюйма будет без привычной « челки » , вместо которой в экране будет « дырка » и « вырез » .

челки , вместо которой в экране будет дырка и вырез . iPhone 14 Max с диагональю 6,7 дюйма будет с « челкой ».

челкой iPhone 14 Pro Max с диагональю экрана 6,7 дюйма будет с « дыркой » и « вырезом » в верхней части дисплея.

Таким образом старшие модели iPhone 14 визуально можно будет отличить по верхней части дисплея. Внутри Про-шки тоже будут отличаться. У всех 14-х Айфонов с приставкой Pro будет новый процессор A16 с улучшенными по сравнению с A15 Bionic характеристиками. В 14-х Айфонах без Pro будут процессоры предыдущего года A15, которые формально возможно переименуют во что-то более звучное для показухи «прогресса» и для маркетинга. У Про-моделей iPhone 14 будут более закругленные углы корпуса для того, чтобы корпус гармонично смотрелся с увеличенными для Про-моделей камерами. Основная задняя камера для 14 Pro и 14 Pro Max будет на 48 Мп. Младшие модели iPhone 14 и 14 Max получат проверенные временем (и моделями предыдущих лет) старые камеры на 12 Мегапикселей.

Вот так выглядят макеты чехлов для линейки iPhone 14

Система камер iPhone 14 Pro и 14 Pro Max одинаковая и состоит из телефотокамеры, широкоугольной камеры и сверхширокоугольной камеры. У моделей iPhone 14 и iPhone 14 Max сзади будет только по две камеры: широкоугольная и сверхширокоугольная.

Грани корпусов у всех новых iPhone 14 ничем не будут отличаться от iPhone 13. Прошлогодний iPhone 13 по дизайну мало чем отличался от iPhone 12. А Айфон 12 унаследовал дизайн аж от iPhone 5s. В этом плане инноваций не будет. Но и «внутренний» редизайн новому iPhone 14 не грозит так как внешний вид операционной системы iOS 16, включая дизайн всех иконок, также останется без изменений. Зато точно будет повышение в цене по сравнению с модельным рядом предыдущего года.

Лидером продаж среди iPhone 14 может стать модель 14 Pro из-за комбинации размера дисплея (комфортно ложиться в ладонь, удобно держать в руке, меньше весит) и из-за топовой камеры на 48 Мегапикселей, которая помимо 14 Pro будет только у 14 Pro Max. Разницы между камерами iPhone 14 Pro и 14 Pro Max совсем никакой нет, но цена на 14 Pro Max будет выше за счет большего дисплея с диагональю 6,7 дюйма. Качество съемки фото и видео у iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max совершенно одинаковая за счет полностью идентичных блоков камер, при этом по цене iPhone 14 Pro будет более доступным.

Новым дизайном Apple удивить не может — ни новым внешним видом Айфонов 14 ни обновленным дизайном iOS 16. Зато процессор A16 должен быть более мощным, но он будет лишь у Про-моделей. Каких же улучшений ждать от iPhone 14? Pro-версии точно порадуют еще более крутым качеством фото и видео по сравнению с iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Кого-то сильно расстроит тот факт, что в младших моделях новинок iPhone 14 и iPhone 14 Max камеры будут такими же, как и в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Возможно, все младшие 14 Айфоны получат формат ProRes, который в 13-х Айфонах был только у Про. Новая операционка iOS 16 может программно улучшить качество фото и видео. А про мегапиксели не всегда надо думать. Давайте честно — у многих Android-смартфонов есть камеры и на 48 и на 50 и на 64 Мегапикселей, но по качеству съемки фото и видео им очень далеко до 12-мегапиксельных камер Айфонов.

Будут ли iPhone 14 продаваться в России? Мы считаем, что будут.

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