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Дисплей и челка у iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max

2 Май, 2022

Дисплей и челка у iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max

Внешний вид не сильно изменился.

В сентябре 2022 Apple анонсирует, а затем и объявит даты выхода новых Айфонов 2022: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Чем ближе дата презентации iPhone 14, тем больше раскрывается информации о новых моделях. Если вспомнить предыдущие годы, то перед презентацией новых Айфонов о них уже было известно практически все. Разве что за исключением цены и точной даты начала продаж. С Айфонами 14 история повторяется. Цены на iPhone 14 прикинем в следующих темах.

iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro Max

В 2022 году Apple выпустит 4 смартфона с приставкой 14 — iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Модели с приставкой mini, то есть iPhone 14 mini в этом году не будет.

Какая «челка» будет у новых iPhone 14

  • Базовый iPhone 14 с диагональю дисплея 6,1 дюйма имеет такую же «челку», как и модели iPhone 13.
  • iPhone 14 Pro с диагональю экрана 6,1 дюйма будет без привычной «челки», вместо которой в экране будет «дырка» и «вырез».
  • iPhone 14 Max с диагональю 6,7 дюйма будет с «челкой».
  • iPhone 14 Pro Max с диагональю экрана 6,7 дюйма будет с «дыркой» и «вырезом» в верхней части дисплея.

Таким образом старшие модели iPhone 14 визуально можно будет отличить по верхней части дисплея. Внутри Про-шки тоже будут отличаться. У всех 14-х Айфонов с приставкой Pro будет новый процессор A16 с улучшенными по сравнению с A15 Bionic характеристиками. В 14-х Айфонах без Pro будут процессоры предыдущего года A15, которые формально возможно переименуют во что-то более звучное для показухи «прогресса» и для маркетинга. У Про-моделей iPhone 14 будут более закругленные углы корпуса для того, чтобы корпус гармонично смотрелся с увеличенными для Про-моделей камерами. Основная задняя камера для 14 Pro и 14 Pro Max будет на 48 Мп. Младшие модели iPhone 14 и 14 Max получат проверенные временем (и моделями предыдущих лет) старые камеры на 12 Мегапикселей.

Вот так выглядят макеты чехлов для линейки iPhone 14

Чехлы для iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro Max

Система камер iPhone 14 Pro и 14 Pro Max одинаковая и состоит из телефотокамеры, широкоугольной камеры и сверхширокоугольной камеры. У моделей iPhone 14 и iPhone 14 Max сзади будет только по две камеры: широкоугольная и сверхширокоугольная.

Грани корпусов у всех новых iPhone 14 ничем не будут отличаться от iPhone 13. Прошлогодний iPhone 13 по дизайну мало чем отличался от iPhone 12. А Айфон 12 унаследовал дизайн аж от iPhone 5s. В этом плане инноваций не будет. Но и «внутренний» редизайн новому iPhone 14 не грозит так как внешний вид операционной системы iOS 16, включая дизайн всех иконок, также останется без изменений. Зато точно будет повышение в цене по сравнению с модельным рядом предыдущего года.

Макеты смартфонов iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro Max

Макеты всех iPhone 14

Лидером продаж среди iPhone 14 может стать модель 14 Pro из-за комбинации размера дисплея (комфортно ложиться в ладонь, удобно держать в руке, меньше весит) и из-за топовой камеры на 48 Мегапикселей, которая помимо 14 Pro будет только у 14 Pro Max. Разницы между камерами iPhone 14 Pro и 14 Pro Max совсем никакой нет, но цена на 14 Pro Max будет выше за счет большего дисплея с диагональю 6,7 дюйма. Качество съемки фото и видео у iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max совершенно одинаковая за счет полностью идентичных блоков камер, при этом по цене iPhone 14 Pro будет более доступным.

Новым дизайном Apple удивить не может — ни новым внешним видом Айфонов 14 ни обновленным дизайном iOS 16. Зато процессор A16 должен быть более мощным, но он будет лишь у Про-моделей. Каких же улучшений ждать от iPhone 14? Pro-версии точно порадуют еще более крутым качеством фото и видео по сравнению с iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Кого-то сильно расстроит тот факт, что в младших моделях новинок iPhone 14 и iPhone 14 Max камеры будут такими же, как и в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Возможно, все младшие 14 Айфоны получат формат ProRes, который в 13-х Айфонах был только у Про. Новая операционка iOS 16 может программно улучшить качество фото и видео. А про мегапиксели не всегда надо думать. Давайте честно — у многих Android-смартфонов есть камеры и на 48 и на 50 и на 64 Мегапикселей, но по качеству съемки фото и видео им очень далеко до 12-мегапиксельных камер Айфонов.

Будут ли iPhone 14 продаваться в России? Мы считаем, что будут.

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