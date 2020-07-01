Дизайн iPhone 12 еще может удивить. Он по-прежнему не утвержден

Хотя уже июль.

Apple по-прежнему не утвердила дизайн смартфонов из линейки iPhone 12. Как сообщили инсайдеры издания Nikkei Asian Review, из-за того, что окончательный дизайн iPhone 12 еще не определен, Apple может отложить запуск массового производства новых смартфонов до начала октября.

Согласно отчету, Apple активно пыталась сократить любые задержки в производственном процессе для того, чтобы выпустить iPhone 12 вовремя. Однако ряд трудностей не удается решить. Из-за этого презентация и старт продаж новых iPhone могут быть отложены, как ранее прогнозировали некоторые источники.

Большинство прогнозов сходится в том, что Apple выпустит некоторые смартфоны из линейки iPhone 12 раньше других. Вероятнее всего, Apple запустит более дешевые модели iPhone 12 и iPhone 12 Max первыми. Флагманские iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max со 120-герцовыми экранами и поддержкой 5G mmWave должны поступить в продажу во второй половине осени.

На сегодняшний день известно, что Apple готовит к запуску четыре новых смартфона в обновленном дизайне. Все новые iPhone должны получить переработанную форму корпуса в стиле последних моделей iPad Pro с прямоугольными боковыми гранями.

Источник: NAR.

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