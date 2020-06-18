Дизайн iPhone 12 может оказаться «другим»

Вот это поворот!

Автор популярного YouTube-канала EverythingApplePro получил доступ к свежим CAD-чертежам iPhone 12. Обнародованные чертежи указывают на то, что во внешнем виде iPhone 12 произойдет меньше изменений, чем предполагалось ранее.

Согласно новым чертежам, в смартфонах из линейки iPhone 12 не изменится размер верхней рамки дисплея. Предыдущие утечки указывали на то, что верхняя рамка может уменьшиться вдвое. Это позволило бы выделить iPhone 12 на фоне предшествующих моделей с аналогичной рамкой.

Кроме этого, чертежи указали на то, что у флагманских моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max останется такое же расположение камер, как в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. При этом, согласно утечке, 3D-сканер LiDAR появится только в самом дорогом из новых смартфонов Apple — 6,7-дюймовом iPhone 12 Pro Max.

Свежие CAD-чертежи подтвердили, что форма корпусов новых iPhone изменится по сравнению с предыдущими моделями. Корпуса смартфонов будут иметь прямоугольные грани в стиле iPad Pro последних двух поколений.

Блогер не исключает, что предыдущие утечки могли быть опубликованы Apple специально, чтобы запутать инсайдеров. Тем не менее, окончательные планы Apple по-прежнему не подтверждены.

Источник: Twitter.

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