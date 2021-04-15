Дизайн iPhone 13 сравнили с iPhone 13 Pro — базовая модель интереснее

Вот они какие.

На этой неделе мы уже видели CAD-рендеры iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Затем нам показали синий Айфон 13 на качественно рендере. Примерно так и будет выглядеть девайс. У него тот же корпус, что и у iPhone 12, но другой модуль камеры. Датчики теперь расположены диагонально. Смотрится необычно. И с iPhone 12 не спутаешь. А что iPhone 13 Pro. Смотрим ниже.

Да, iPhone 13 Pro не отличить от 12 Pro. Если, конечно, Apple не решит затемнить датчики или закрыть сенсоры сплошным стеклом. Посмотрим в сентябре 2021 года.

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