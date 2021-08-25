Дизайн iPhone 13 утвежден окночательно — челка на 1/3 меньше, чем у iPhone 12

Челка изменится.

Источники из цепочки поставщиков сообщили весьма неожиданную новость. Оказывается, Apple полностью определилась с дизайном iPhone 13 только в начале августа. Больше изменений во внешность новых айфонов купертиновцы вносить не будут. И есть хорошая новость (ну для тех, кому модуль с селфи-камерой и Face ID мешает). Челка уменьшится сильнее, чем предполагалось ранее.

Предполагается, что она будет на 33% меньше, чем у смартфонов поколения iPhone 12.

Выпуск чехлов и защитных стекол уже стартовал. Вот они:

Напомним, что челку ввели в 2017 году в iPhone X. И с тех пор она есть в большинстве новых айфонов (за исключением iPhone SE 2020).

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)