Дизайн iPhone 14 Pro будет примерно такой

На базе утечек.

У iPhone 14 Pro будет увеличенный блок камер, если сравнивать с моделью 13 Pro. Чтобы внешне 14 Pro нормально смотрелся его дизайн должен соответствовать большему диаметру камер. Для этого у Айфона 14 Про скорее всего будут более закругленные углы. Это заметил графический дизайнер Ян Зелбо (Ian Zelbo) и нарисовал свое видение новых Айфонов 2022 и постарался передать как можно более точно размеры iPhone 14 Pro в соответствии в утечками (а их накопилось очень много).

Блок задних камер у 14 Про на 100% будут больше и, следовательно, радиус установленных фотокамер тоже увеличится. Чтобы увеличенные камеры эстетично смотрелись на корпусе нужно и радиус закругления углов корпуса сделать такими же. У iPhone 14 Pro как и у iPhone 13 Pro будет 3 камеры сзади, причем одна из трех камер (основная) станет на 48 Мегапикселей, а две остальные останутся по 12 Мегапикселей (как и у iPhone 13 Pro). Главный 48-мегапиксельный фотомодуль позволит снимать видео в разрешении до 8К. Насколько сильно будет больше размер основной камеры в iPhone 14 Pro? По сравнению с iPhone 13 Pro площадь фотосенсора у 14 Pro увеличится на 57% и это сильно скажется на качестве фото и видео в лучшую сторону.

На самом деле мы только предполагаем какой будет дизайн у новых Айфонов 2022, а Apple анонсирует новые iPhone 14 лишь в сентябре 2022 и тогда все увидим. Если проанализировать дизайн и закругления корпуса предыдущих моделей iPhone 12 и iPhone 13, то вот что можно заметить. Закругления задних камер iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max по дизайну соответствовали аналогичному закруглению корпуса каждого из устройств и это смотрелось логично и гармонично. Зато в следующих моделях iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max такого соответствия уже не было. Причем разница между задними блоками камер ‌iPhone 12 Pro Max‌ и ‌iPhone 13 Pro‌ Max совсем незначительна, а вот разница между ‌iPhone 12‌ Pro и ‌iPhone 13 Pro‌ сильно заметна.

Если и дальше не менять радиус закругления корпуса, то iPhone 14 Pro с увеличившимися камерами будет смотреться совсем не очень. Apple вряд ли на это пойдет. Это не значит, что у iPhone 14 Pro скругления на корпусе будут иметь точно такой же радиус как и линзы камер, но все же незначительно увеличится.

Спереди у iPhone 14 Pro исчезнет знаменитая айфоновская челка, уступив место блоку более аккуратных фронтальных камер с технологией TrueDepth. По слухам рамки вокруг дисплея станут на 20 процентов тоньше по сравнению с iPhone 13 Pro.

Согласно сливам, закругления углов на корпусе модели iPhone 14 не претерпят каких-либо изменений. Совсем никаких. Поэтому даже по внешнему виду, по очертанию корпуса и новым более закругленным углам старшие модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max станут внешне более отличимы от 14-x базовых моделей.

Все эти изменения в дизайне не носят революционного характера, но как есть.

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