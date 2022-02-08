Дизайн Redmi K50 Pro шокирует — таких смартфонов еще не было

Смотрим.

Портал MyDrivers опубликовал рендеры смартфона Redmi K50 Pro, который должны представить уже в этом месяце. Судя по всему, эти же изображения (просто в более высоком качестве) будут использованы в рекламной кампании гаджета.

И смотрится устройство крайне необычно. Все из-за камеры. Датчики расположены треугольно. Решение весьма спорное, но совершенно точно смартфон будет выделять на фоне десятков одинаковых моделей.

Главное, впрочем, не внешность, а начинка. И с ней, судя по инсайдам, все будет более чем хорошо. Девайсу приписывают 108-мегапиксельную камеру с OIS и быструю 100-ваттную или даже еще более мощную зарядку.

А сколько он будет стоить? $425.

Подробно о смартфонах линейки Redmi K50 вы можете прочесть на Блохе:

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