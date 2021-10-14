Для iOS создано в 47 раз меньше вирусов, чем для Android

Вот как.

Apple представила отчет, в котором сообщается, насколько iOS безопаснее Android. Утверждается, что для Android злоумышленники создали до 47 раз больше вирусов, чем для iOS.

Открытие iOS повлечет за собой неминуемое снижение безопасности. Именно поэтому iOS есть и всегда будет закрытой операционной системой. А App Store останется единственным магазином приложений для айфонов.

Также в отечете эксперты по безопасности советуют не пользоваться сторонними магазинами приложений. Для iOS таких не существует. А вот для Android их множество. Дело в том, что преступники могут создавать фейковые версии Google Play, которые внешне почти не отличаются от оригинальной. И с помощью троянов заполучить доступ к устройству пользователя. Среди вредоносных программ упоминаются Banker.BR, TeaBot и BlackRock (хакерский зловред под видом Clubhouse).

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