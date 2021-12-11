Для iPhone 13 выпустили обновленную iOS 15.2 Release Candidate

Зачем!?

Купертиновцы неожиданно выпустили апдейт iOS 15.2 RC. И для девелоперов, и для публичных бета-тестеров. Зачем нужна обновленная версия? Тем более, что предназначена она только для смартфонов поколения Айфон 13!

Честно говоря, ответа у нас нет. Никаких изменений вроде бы нет. Если обнаружим, напишем.

Номер сборки: 19С57ю

Весит апдейт 350 МБ.

Размер прошивки — около 350 МБ. Скачать iOS 15.2 Release Candidate можно уже сейчас «по воздуху».

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