Для iPhone готовят мобильную Warcraft
Но, о чем именно речь, неизвестно.
В новом отчете издательства Activision Blizzard указано, что в 2022-м году готовится релиз некой новой игры в рамках серии Warcraft. Нет, речь не идет о проекте для ПК или консолей. Это мобильная игра.
Версия многопользовательской WOW для смартфонов? Вряд ли. Скорее всего, что-то уникальное, свое. А, возможно, что даже сразу несколько игр. О жанре разработчики не говорят, но можно предположить, что это будет игра с AR-элементами по типу Pokemon GO и The Witcher: Monster Slayer или же карточная игра с элементами коллекционирования.
Заявлено, что ее выпустят для устройств на iOS и Android.
- Баг в игре Warcraft откинул персонажей на десятилетие
- Провальная Warcraft III: Reforged получила самый низкий пользовательский рейтинг в истории
- WoW Legion: Companion: мобильное приложение-компаньон для World of Warcraft
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.