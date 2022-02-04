Для iPhone готовят мобильную Warcraft

Но, о чем именно речь, неизвестно.

В новом отчете издательства Activision Blizzard указано, что в 2022-м году готовится релиз некой новой игры в рамках серии Warcraft. Нет, речь не идет о проекте для ПК или консолей. Это мобильная игра.

Версия многопользовательской WOW для смартфонов? Вряд ли. Скорее всего, что-то уникальное, свое. А, возможно, что даже сразу несколько игр. О жанре разработчики не говорят, но можно предположить, что это будет игра с AR-элементами по типу Pokemon GO и The Witcher: Monster Slayer или же карточная игра с элементами коллекционирования.

Заявлено, что ее выпустят для устройств на iOS и Android.

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