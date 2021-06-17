До Windows 11 можно будет обновиться совершенно бесплатно — но, увы, не всем

Уже совсем скоро.

Сообщается, что те, кто используют на своих ПК устаревшие версии Windows, а именно Windows 7 и Windows 8.1, смогут проапгрейдиться до Windows 11 совершенно бесплатно уже 24 июня (именно тогда Microsoft выкатит новую версию своей мегапопулярной ОС).

Инсайдеры из XDA Developers (а им стоит доверять) обнаружили ключи конфигурации в коде Windows 11. Там же упоминаются Windows 7 и 8.1. А что же с Windows 10, на которой сегодня сидят более 1,3 миллиарда человек? Для них новая Windows также окажется бесплатной.

А вот всем остальным, сидящим на более старых Windows, не повезет. Но таких во остальных, к счастью, немного.

Кстати, еще одна хорошая новость — поддержка Windows 10 планируется до 2025 года.

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