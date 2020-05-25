Долгожданный Xiaomi Mi Band 5 показали на фото

Выглядит знакомо.

Находящийся в разработке фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 был впервые показан на «живом» фото. Снимки устройства разместил в интернете анонимный китайский инсайдер, имеющий источника на производстве Xiaomi.

Фотографии указали на то, что Xiaomi Mi Band 5 не будет значительно отличаться по дизайну от предшествующей модели. Корпус гаджета имеет овальную форму, на гранях имеется выемка для фиксации капсулы на ремешке.

Снимки подтвердили наличие у Mi Band 5 увеличенного экрана. Согласно данным инсайдеров, гаджет получит увеличенный 1,2-дюймовый дисплей с узкими рамками. Для сравнения, диагональ экрана Mi Band 4 составляет 0,95 дюйма.

По слухам, Xiaomi намерена представить Mi Band 5 в июне. Одной из главных особенностей гаджета станет поддержка NFC в глобальной версии. Это позволит выполнять бесконтактные платежи при помощи Mi Band 5 вне Китая.

Источник: MD.

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