Долгожданный Xiaomi Mi Band 5 вышел. Цена радует

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Компания Xiaomi презентовала новый фитнес-браслет Mi Band 5. Новинка получила увеличенный OLED-экран, удобную магнитную зарядку без необходимости извлекать капсулу из ремешка и ряд других нововведений. Цена Xiaomi Mi Band 5 практически не изменилась по сравнению с предшествующей моделью.

Xiaomi Mi Band 5 оснащен 1,2-дюймовым OLED-экраном с уменьшенными рамками. Для сравнения, дисплей Mi Band 4 имеет диагональ 0,95 дюйма.

Дизайн нового Mi Band 5 почти не изменился по сравнению с предшественником. Капсула браслета имеет овальную форму с плавно закругленными гранями. Дизайн ремешков не отличается от моделей, используемых для Mi Band 4.

Новый фитнес-браслет Xiaomi поддерживает магнитную зарядку. Для подзарядки устройства достаточно подключить специальный коннектор к задней поверхности капсулы. При этом, капсулу не нужно вынимать из ремешка, как это было во всех предыдущих моделях Mi Band. Время автономной работы Xiaomi Mi Band 5 осталось на прежнем высоком уровне. В Xiaomi пообещали, что устройство сможет работать до четырех недель без подзарядки.

Mi Band 5 получил возможность отслеживания уровня атмосферного давления и уровня кислорода в крови человека. Гаджет обзавелся поддержкой новых физических активностей, в том числе йоги и езды на велотренажере. Всего Mi Band 5 способен отслеживать 11 типов активностей.

Возможности по отслеживанию сна при помощи фитнес-браслета были расширены. Устройство стало мониторить сон более подробно, предлагая пользователям расширенную статистику о качестве сна и новые рекомендации по его улучшению. Кроме этого, Mi Band 5 научился отслеживать менструальные циклы. В приложении Mi Fit появился специальный женский календарь.

Интерфейс Mi Band 5 был переработан. На браслете по умолчанию доступно более 100 вариантов оформления интерфейса и различные циферблаты. Важным программным нововведением гаджета стала функция удаленного управления камерой смартфона.

Версия Xiaomi Mi Band 5 с модулем NFC будет работать в ряде стран Европы, включая Россию.

Цена Xiaomi Mi Band 5 — 189 юаней (около 1 800 рублей). Старт продаж устройства в Китае запланирован на середину июня.

Источник: Bloha.ru.

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