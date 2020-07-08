Долгожданный Xiaomi Mi Band 5 выйдет вне Китая «урезанным»

Но есть и хорошие новости.

Xiaomi выпустит глобальную версию нового фитнес-браслета Mi Band 5 с урезанной функциональностью. В Сети появилась фотография упаковки глобальной модели Mi Band 5, согласно описанию на которой, гаджет не получит модуль NFC и поддержку голосового помощника Alexa.

Как полагают инсайдеры, свежая утечка может указывать на планы Xiaomi по выпуску двух моделей Mi Band 5 вне Китая. Компания может запустить обычную версию Mi Band 5 без перечисленных функций и полноценную модель Mi Band 5 Pro по увеличенной цене.

Помимо поддержки Alexa и модуля NFC, Pro-версия Mi Band 5 должна получить пульсоксиметр для мониторинга уровня кислорода в крови. Об этом ранее сообщил ряд источников, ссылаясь на утечки из компании Xiaomi.

Глобальная версия Xiaomi Mi Band 5 будет названа Mi Smart Band 5. Насколько дороже окажется Pro-версия модели по сравнению с обычной на текущий момент неизвестно.

Напомним, что Mi Band 5 уже продается на AliExpress с минимальной наценкой по сравнению с оригинальной китайской ценой гаджета.

Источник: NC.

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