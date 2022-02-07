Доля Apple на рынке РФ упадет на 80%, если будут приняты санкции США

Смотрим на цифры.

«Коммерсантъ», сославшись на аналитиков GS Group, рассказывает, что будет если США примет новый пакет санкций против РФ и запретит прямые поставки устройств от Apple и других компаний в Россию.

В прошлом году в РФ было ввезено 35,2 миллиона смартфона. Их общая стоимость превысила 830 миллиардов рублей. По прогнозам, в этом году на отечественный рынок поставят около 35 миллионов смартфонов.

Apple привезла в прошлом году в РФ 5 миллионов айфонов. Xiaomi поставила уже 10,3 миллиона девайсов, а Samsung — 11,1 миллиона.

Если же запрет на ввоз электроники примут, то доля Apple, Xiaomi и Samsung (китайскому и корейскому техногигантам также придется отказаться от нашего рынка из-за санкций) упадет на 80-90%, до 10-20%.

Разумеется, расцветет серый рынок. А освободившуюся нишу займут китайские смартфоны от производителей, которые не станут исполнять решение властей США.

Но проблемы могут возникнуть и у них, если США решит ограничить использование ОС iOS и Android в России. Тогда, вероятно, активировать новые устройства станет невозможно. Как и качать новые приложения (аналогия с Кубой).

Что тогда? Будем пользоваться Huawei с Harmony OS.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)