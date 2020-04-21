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«Домашний» флагман. Инженеры Apple работают над iPhone 12 из дома

21 Апр, 2020

«Домашний» флагман. Инженеры Apple работают над iPhone 12 из дома

Приходится.

Разработка смартфонов из линейки iPhone 12 происходит с непривычными для компании Apple ограничениями. Инженеры Apple удаленно работают над iPhone 12 и не имеют возможности отправиться на производство в Китай для тестирования новых прототипов из-за закрытых границ.

«Домашний» флагман. Инженеры Apple работают над iPhone 12 из дома

По данным издания Bloomberg, инженеры Apple вынуждены работать из дома в условиях пандемии. Главное неудобство связано с тем, что специалисты Apple не могут отправляться в Китай для работы с прототипами iPhone на производстве. Насколько сильно ограничения в работе повлияли на разработку iPhone 12 неизвестно.

Как ранее сообщил инсайдер Макс Вайнбах, прототип iPhone 12 практически завершен. С производства компании Foxconn утекли чертежи прототипа нового смартфона Apple, завершенного на 70%. Предполагается, что в настоящее время Apple находится на финальной стадии проектирования iPhone 12, несмотря на возникшие трудности.

Презентация смартфонов из линейки iPhone 12 должна состояться в сентябре. Старт продаж новых смартфонов Apple может произойти позже обычного, задержавшись на месяц.

Источник: Bloomberg.

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