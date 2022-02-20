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Doogee S98: дата выхода, цена, характеристики

20 Фев, 2022

Doogee S98: дата выхода, цена, характеристики

Прочный монстр автономности.

Уже весной Doogee выпустит смартфон S98. О нем известно благодаря порталу GSMArena, который раскрыл характеристики девайса, а также показа его рендеры.

Поехали!

Дата выхода

Март или апрель.

Цена

До $400.

Характеристики

  • SoC: MediaTek Next-G (новая 6-нанометрвоая система)
  • Экран: 6,3 дюйма, IPS, Full HD+, 90 Гц
  • Тыльная камера: 64+8+20 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • Батарея: 6000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 33 Вт + 15 Вт (проводная + беспроводная)
  • ОС: Android 12
  • Вес: 320 г
  • Толщина: 1,55 см
  • Защита: IP68/IP69K + MIL-STD-810G

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