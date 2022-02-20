Doogee S98: дата выхода, цена, характеристики
Прочный монстр автономности.
Уже весной Doogee выпустит смартфон S98. О нем известно благодаря порталу GSMArena, который раскрыл характеристики девайса, а также показа его рендеры.
Поехали!
Дата выхода
Март или апрель.
Цена
До $400.
Характеристики
- SoC: MediaTek Next-G (новая 6-нанометрвоая система)
- Экран: 6,3 дюйма, IPS, Full HD+, 90 Гц
- Тыльная камера: 64+8+20 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- Батарея: 6000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 33 Вт + 15 Вт (проводная + беспроводная)
- ОС: Android 12
- Вес: 320 г
- Толщина: 1,55 см
- Защита: IP68/IP69K + MIL-STD-810G
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