Doogee S98: дата выхода, цена, характеристики

Прочный монстр автономности.

Уже весной Doogee выпустит смартфон S98. О нем известно благодаря порталу GSMArena, который раскрыл характеристики девайса, а также показа его рендеры.

Поехали!

Дата выхода

Март или апрель.

Цена

До $400.

Характеристики

SoC: MediaTek Next-G (новая 6-нанометрвоая система)

Экран: 6,3 дюйма, IPS, Full HD+, 90 Гц

Тыльная камера: 64+8+20 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Батарея: 6000 мА*ч

Быстрая зарядка: 33 Вт + 15 Вт (проводная + беспроводная)

ОС: Android 12

Вес: 320 г

Толщина: 1,55 см

Защита: IP68/IP69K + MIL-STD-810G

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