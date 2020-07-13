Доповышались. ФАС проверит рост тарифов у Tele2

Он был рекордным для российских операторов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести расследование в отношении сотового оператора Tele2. Причиной послужит рост тарифов, произошедший в мае 2020 года на фоне сложной эпидемиологической обстановки в России.

По данным издания «Коммерсантъ», 12 мая 2020 года Tele2 повысил стоимость услуг на 10% для более чем 11 миллионов абонентов. В ФАС обратили внимание на отсутствие должных экономических обоснований повышения цен. В связи с этим ведомство намерено выполнить проверку.

10 июня, ФАС предупредила Tele2 о необходимости вернуть тарифы на прежний уровень. Однако оператор не отчитался о выполнении требования.

Ранее российские аналитики выяснили, что все ведущие российские операторы подняли цены на связь в первой половине 2020 года. По информации экспертов, «наибольший вклад» в рост тарифов был сделан оператором Tele2, чьи минимальные расценки выросли на 13%.

Источник: Ъ.

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