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Дорого, в духе Apple. Раскрыта цена полноразмерных наушников AirPods Studio

9 мая, 2020

Дорого, в духе Apple. Раскрыта цена полноразмерных наушников AirPods Studio

Название новинки подтверждено.

Новые полноразмерные наушники Apple получат название AirPods Studio. Согласно данным инсайдера Джона Проссера, цена наушников составит $349 (около 25 тысяч рублей без учета налогов).

Жутко дорого. Раскрыта цена полноразмерных наушников AirPods Studio

Источники Проссера выяснили, что новые AirPods Studio разрабатываются под кодовым названием B515. Модель может быть выпущена в 2020 году. Ожидается, что анонс состоится на конференции WWDC 2020 или на осенней презентации Apple.

AirPods Studio станут самыми дорогими наушниками из линейки AirPods — цена модели составит $349. Стоимость будет обусловлена форм-фактором наушников. AirPods Studio будут первыми полноразмерными наушниками Apple. Для сравнения, AirPods Pro с системой шумоподавления продаются по цене $249.

Источник: Twitter.

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