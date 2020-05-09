Дорого, в духе Apple. Раскрыта цена полноразмерных наушников AirPods Studio

Название новинки подтверждено.

Новые полноразмерные наушники Apple получат название AirPods Studio. Согласно данным инсайдера Джона Проссера, цена наушников составит $349 (около 25 тысяч рублей без учета налогов).

Источники Проссера выяснили, что новые AirPods Studio разрабатываются под кодовым названием B515. Модель может быть выпущена в 2020 году. Ожидается, что анонс состоится на конференции WWDC 2020 или на осенней презентации Apple.

AirPods Studio станут самыми дорогими наушниками из линейки AirPods — цена модели составит $349. Стоимость будет обусловлена форм-фактором наушников. AirPods Studio будут первыми полноразмерными наушниками Apple. Для сравнения, AirPods Pro с системой шумоподавления продаются по цене $249.

Источник: Twitter.

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