Дорогой эксклюзив — представлен гибкий смартфон Samsung W21 5G за 3000 долларов

Крутая штука от Samsung.

Южнокорейский техногигант Samsung показал свой самый дорогостоящий смартфон. Это Samsung W21 5G — премиальный вариант раскладушки Galaxy Z Fold2. Предзаказать устройство можно за 3000 долларов.

Технически обе модели почти что близнецы-братья — у них одинаковые гибкие 7,6-дюймовые экраны. И там и там есть дополнительные 6,23-дюймовые панели, расположенные снаружи. Основные камеры тройные — все датчики имеют разрешение 12 МП.

Аппаратной основой и того и другого является флагманский чипсет Snapdragon 865+ от Qualcomm. W21 5G доступен только в версии с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ. Емкость батареи равна 4500 мА*ч. Предусмотрена функция быстрой зарядки на 25 Вт.

В чем же разница? В корпусах. W21 5G чуть выше, чем Galaxy Z Fold2. Кроме того, поверхность W21 5G не гладкая, а рифленая вертикальными полосами. Используется фирменная расцветка — золотистая.

Еще одно нововведение — W21 5G получил физические слоты сразу для двух SIM-карт.

Напомним, что за Galaxy Z Fold2 в России просят 179 999 рублей.

Источник: Samsung

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