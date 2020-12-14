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Доступна macOS 11.1 Big Sur: что нового, зачем устанавливать

14 Дек, 2020

Доступна macOS 11.1 Big Sur: что нового, зачем устанавливать

Смело обновляемся.

Всем привет, с 14 декабря 2020 можно скачать новую версию macOS Big Sur под номером 11.1. Все подробности этого обновления у нас. Поехали!

Big Sur

Сразу скажу, что визуальных эффектов и нового оформления здесь нет. Лично меня очень обрадовало устранение целого ряда ошибок. А на моём Маке стоит именно Бета-версия прошивки. Так вот поправили: энергопотребление, работу Сафари, ошибки в «Почте» и другое.

А самое главное: это устранение ошибок при установке Big Sur на немолодые устройства. Кстати, вот инструкция о том, как лучше установить новую ОСь, если опасаетесь или уже был печальный опыт.

Что добавили:

  • Звук теперь можно уверенно транслировать на AirPods Max.
  • Поддержка Fitness+ уже здесь.

Кому доступна новая прошивка? Тем же устройствам, что и могли себе позволить обычную 11.0.1 Big Sur. А если подробнее, то:

  • MacBook Air/Pro и Mac Pro – выпуск с 13-го.
  • Mac Mini и iMac – сделаны не раньше 14-го.
  • MacBook – 15-го и свежее.
  • iMac Pro – c 17-го года.

Напомню, что 14 декабря 2020 вышли ещё и iOS 14.3 и watchOS 7.2. А ещё вышла iOS 12.5.

macOS 11 Big Sur

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