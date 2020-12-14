Доступна macOS 11.1 Big Sur: что нового, зачем устанавливать
Смело обновляемся.
Всем привет, с 14 декабря 2020 можно скачать новую версию macOS Big Sur под номером 11.1. Все подробности этого обновления у нас. Поехали!
Сразу скажу, что визуальных эффектов и нового оформления здесь нет. Лично меня очень обрадовало устранение целого ряда ошибок. А на моём Маке стоит именно Бета-версия прошивки. Так вот поправили: энергопотребление, работу Сафари, ошибки в «Почте» и другое.
А самое главное: это устранение ошибок при установке Big Sur на немолодые устройства. Кстати, вот инструкция о том, как лучше установить новую ОСь, если опасаетесь или уже был печальный опыт.
Что добавили:
- Звук теперь можно уверенно транслировать на AirPods Max.
- Поддержка Fitness+ уже здесь.
Кому доступна новая прошивка? Тем же устройствам, что и могли себе позволить обычную 11.0.1 Big Sur. А если подробнее, то:
- MacBook Air/Pro и Mac Pro – выпуск с 13-го.
- Mac Mini и iMac – сделаны не раньше 14-го.
- MacBook – 15-го и свежее.
- iMac Pro – c 17-го года.
Напомню, что 14 декабря 2020 вышли ещё и iOS 14.3 и watchOS 7.2. А ещё вышла iOS 12.5.
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