Довольны не все. Владельцы iPhone пожаловались на быструю разрядку после обновления

И вновь те же грабли.

Пользователи iPhone пожаловались на быструю разрядку смартфонов после установки обновления iOS 13.5. Согласно отзывам, проблемы с ухудшением автономности были обнаружены у пользователей разных моделей iPhone, включая флагманские iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Обратившее внимание на проблему издание ZDNet отметило, что в случае с iOS 13.5 в соцсетях можно встретить множество негативных отзывов от пользователей. Временем автономной работы недовольны в том числе владельцы iPhone 11 Pro Max — смартфона, на автономность которого обычно жалуются меньше всего.

Кроме этого, некоторым пользователям вовсе не удалось обновиться до iOS 13.5. В ZDNet нашли большое количество отзывов от пользователей, чьи iPhone зависли в процессе обновления и потребовали восстановления.

Примечательно, что ранее на форуме Apple часть пользователей iPhone, наоборот, похвалила iOS 13.5 за устранение проблемы с автономностью, которая присутствовала в iOS 13.4 и iOS 13.4.1.

Источник: ZDNet.

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