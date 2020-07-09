Наконец-то!

Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14 для участников программы тестирования. В обновлении исправлены ошибки, обнаруженные в первой бета-версии iOS 14 для разработчиков и выполнены работы по оптимизации и повышению стабильности. О том, как установить iOS 14 public beta рассказали в этой статье.

Публичная бета-версия iOS 14 включает в себя все изменения, сделанные ранее во второй бета-версии iOS 14 для разработчиков. Apple переработала несколько иконок, улучшила меню управления виджетами и реализовала другие заметные нововведения.

Для того, чтобы установить публичную бета-версию iOS 14 необходимо бесплатно зарегистрироваться в программе бета-тестирования Apple. Для этого требуется с iPhone перейти на специальную страницу сайта Apple и пройти простую процедуру регистрации. После этого сервис предоставит бета-профиль, который будет содержаться на этой странице.

После установки профиля останется перезагрузить iPhone и начать загрузку бета-версии iOS 14 в меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

На какие iPhone можно установить публичную бета-версию iOS 14

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

Финальная версия iOS 14 будет выпущена осенью, вероятнее всего, в сентябре. Тогда прошивка станет доступна для установки всем пользователям iPhone.

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