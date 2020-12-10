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Дожились — в коробке с iPhone 13 может не оказаться даже кабеля!

10 Дек, 2020

Дожились — в коробке с iPhone 13 может не оказаться даже кабеля!

Наглость.

Думали, что на адаптере и наушниках Apple остановится? Велика вероятность, что нет. Новые опросы, проведенные купертиновцами среди обладателей новеньких Айфон 12, намекают на то, что из комплекта поставки iPhone 13 могут исключить даже кабель.

В одном из пунктов компания пытается выяснить, насколько часто владельцы айфонов пользуются тем, что находится в комплекте. А именно — скрепкой для SIM-карты, наклейкой и, вуаля, USB-C Lightning проводом.

Возможно, что от всех трех элементов Apple избавится уже в следующем году. Таким образом, в коробке (и то, если она останется) окажется лишь сам айфон. Остальное придется докупать.

Что же, если портов у Айфон 13 не будет вовсе (по слухам, это вполне может оказаться правдой), то кабель и правда окажется лишним.

Источник: 9to5Mac

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1 Комментарий

  1. dima4min:
    10.12.2020 в 11:39

    По-моему, Apple перестала вообще понимать своих поклонников.

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