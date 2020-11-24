Думаете, что M1 это круто? Дождитесь M1X!

Первые подробности о новой Apple M1X.

M1, первый чипсет от Apple для Mac’ов, показал впечатляющие результаты. Но купертиновцы уже работают над более совершенной версией своей SoC. Речь идет об Apple M1X. По словам инсайдеров, чип ляжет в основу более мощных MacBook’ов и Mac’ов.

Названы и некоторые техническое параметры новинки.

M1X будет состоять из 12-ядерного процессора (восемь высокопроизводительных ядер и четыре энергоэффективных ядра) и мощной графической системы, характеристики которой не раскрываются.

Заинтриговали.

Источник: Techpowerup

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