Дуров напал на Apple. Обвинил компанию в уничтожении стартапов

Мощное заявление!

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал статью, в которой подверг критике компанию Apple. По словам Дурова, Apple злоупотребляет своим положением на рынке, сдерживая или вовсе уничтожая молодые перспективные стартапы. В своей статье Дуров предложил варианты по противодействию американской компании.

Дуров признался, что в 2016 году Telegram планировал запустить творческую платформу для создателей игр на основе мессенджера. Однако Apple запретила делать это, ссылаясь на собственные правила. Американская компания пригрозила удалением приложения Telegram из App Store в случае, если из него не будут убраны уже созданные каталоги игр.

По словам Дурова, Apple сделала это по той же причине, по которой компания запрещает установку любых приложений на iPhone вне магазина приложений App Store.

«Дело в том, что Apple, пользуясь монопольным положением, требует от всех разработчиков приложений в AppStore перечислять ей 30% от оборота с продажи любых цифровых услуг. Цифровые услуги — это, например, плата за сами приложения или премиальные возможности в них. Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — заявил Дуров.

Из-за этой особенности App Store тысячи перспективных стартапов не смогли быть реализованы. Примерно такая же схема работает в магазине приложений Google Play от компании Google, подчеркнул Дуров.

Дуров считает, что исправить ситуацию можно обязав компанию Apple предоставлять пользователям возможность установки приложений не только через App Store.

«Пользователи должны иметь право свободно запускать приложения на своих смартфонах — точно так же, как они сегодня могут устанавливать любые программы на свои компьютеры», — сказал Дуров.

Создатель Telegram отметил, что сделать это — непростая задача, так как у Apple и Google на службе тысячи лоббистов и юристов с неограниченными бюджетами. Тем не менее, «время для страха прошло», закончил Дуров.

Источник: Telegraph.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)