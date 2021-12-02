Два лучших смартфона за 15 000 рублей в России

Называем!

В категории до 15 000 рублей в РФ продается множество смартфона. Многие из них отличные. Но лучших только два. Какие? Расскажем.

Начнем же.

Потрясающий девайс, который оснащен чипсетом Helio G88, 90-герцовым 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и великолепной тыльной камерой на 50+8+2+2 Мп. Смартфон способен записывать видео в разрешении 1080p на скорости 30 FPS. ОЗУ здесь от 4 ГБ, флеш-памяти — от 64 ГБ.

Кроме того, у него большой аккумулятор на 5000 мА*ч с поддержкой скоростной зарядки. Есть NFC для бесконтактных платежей и 3,5-миллиметровый джек для проводных наушников.

За свои деньги фаворит!

За 13 000 настоящий монстр! У него впечатляющая автономность, которую обеспечивает батарея на 5000 мА*ч, от 4 ГБ ОЗУ и накопитель емкостью от 64 ГБ. Что еще? 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Основная камера 48-мегапиксельная, есть ширик на 5 Мп.

И, конечно, модуль NFC.

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