DxOMark признали iPhone 13 Pro Max смартфоном с лучшим дисплеем в мире
Еще одни.
Вслед за DisplayMate эксперты DxOMark признали iPhone 13 Pro Max смартфоном с лучшим дисплеем в мире. Что понравилось?
Рассказываем о плюсах.
- + Идеальная читаемость при любых условиях, хоть ночью, хоть на солнце.
- + Идеальная передача цвета, с какого угла бы вы не смотрели на экран.
- + Отзывчивость во время серфинга по сети.
- + Изумительное видео с HDR10.
- + Артефактов почти нет.
Есть ли минусы?
- – По умолчанию настройки яркости не идеальные.
- – При включении синего фильтра цвета слишком оранжевые.
- – Частота кадров при играх могла бы быть выше.
В целом же плюсов намного больше.
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