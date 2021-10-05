Новости

DxOMark признали iPhone 13 Pro Max смартфоном с лучшим дисплеем в мире

5 Окт, 2021

DxOMark признали iPhone 13 Pro Max смартфоном с лучшим дисплеем в мире

Еще одни.

Вслед за DisplayMate эксперты DxOMark признали iPhone 13 Pro Max смартфоном с лучшим дисплеем в мире. Что понравилось?

Рассказываем о плюсах.

  • + Идеальная читаемость при любых условиях, хоть ночью, хоть на солнце.
  • + Идеальная передача цвета, с какого угла бы вы не смотрели на экран.
  • + Отзывчивость во время серфинга по сети.
  • + Изумительное видео с HDR10.
  • + Артефактов почти нет.

Есть ли минусы?

  • – По умолчанию настройки яркости не идеальные.
  • – При включении синего фильтра цвета слишком оранжевые.
  • – Частота кадров при играх могла бы быть выше.

В целом же плюсов намного больше.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий

Apple 2021