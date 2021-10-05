Еще одни.

Вслед за DisplayMate эксперты DxOMark признали iPhone 13 Pro Max смартфоном с лучшим дисплеем в мире. Что понравилось?

Рассказываем о плюсах.

+ Идеальная читаемость при любых условиях, хоть ночью, хоть на солнце.

+ Идеальная передача цвета, с какого угла бы вы не смотрели на экран.

+ Отзывчивость во время серфинга по сети.

+ Изумительное видео с HDR10.

+ Артефактов почти нет.

Есть ли минусы?

– По умолчанию настройки яркости не идеальные.

– При включении синего фильтра цвета слишком оранжевые.

– Частота кадров при играх могла бы быть выше.

В целом же плюсов намного больше.

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